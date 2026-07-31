Мануальный терапевт Макеенко: йога улучшает сон и снимает стресс

Мануальный терапевт Ярослав Макеенко из клиники CMD Котельники рассказал о пользе йоги для сна. На основе исследований, занятия способствуют быстрому засыпанию, улучшению сна, снижают стресс, особенно у пожилых и тревожных людей.
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