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Царьград

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Мануальный терапевт Макеенко: йога улучшает сон и снимает стресс

Мануальный терапевт Макеенко: йога улучшает сон и снимает стресс

Мануальный терапевт Ярослав Макеенко из клиники CMD Котельники рассказал о пользе йоги для сна. На основе исследований, занятия способствуют быстрому засыпанию, улучшению сна, снижают стресс, особенно у пожилых и тревожных людей.

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