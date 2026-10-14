В Челябинской области перечень коммерческой недвижимости, облагаемой налогом на имущество по кадастровой стоимости, пополнился 74 объектами и теперь включает 332 административно-деловых, торговых и офисных центра площадью от 2 тыс.
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