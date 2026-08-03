Суд в Дагестане отменил выборы главы сельского поселения

Кизилюртовский суд отменил избрание главы сельсовета "Стальский" в Дагестане. Прокуратура и местный житель подали иски из-за нарушений: выборы прошли без конкурса и с использованием закона, применимого только для городских округов.
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