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Царьград

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Суд в Дагестане отменил выборы главы сельского поселения

Суд в Дагестане отменил выборы главы сельского поселения

Кизилюртовский суд отменил избрание главы сельсовета "Стальский" в Дагестане. Прокуратура и местный житель подали иски из-за нарушений: выборы прошли без конкурса и с использованием закона, применимого только для городских округов.

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