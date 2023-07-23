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Путин на встрече с Лукашенко заявил, что контрнаступление войск Украины провалилось

Путин на встрече с Лукашенко заявил, что контрнаступление войск Украины провалилось

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко сделал заявление о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось.

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