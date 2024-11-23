Рязанцы массово пожаловались на отсутствие света в течение двух суток

По сообщениям очевидцев, с вечера 21 ноября без света остаются жители Рязани на улицах Стройкова, 1-го Мая, Зубковой, а также в Рязанском районе в населённых пунктах Красный Восход, Вышетравино, в Спасском районе в селах Дегтяное, Половское, Заречье и в Рязанской области в посёлке Мордасово.