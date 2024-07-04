Четверг, 0️⃣4️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🎊День отдыха от праздников 😜День отмазывания 🍳День приготовления яичницы на тротуаре 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1776 год - в Филадельфии (штат Пенсильвания) Вторым Континентальным конгрессом единогласно принята Декларация независимости США 📔 1865 год - британское издательство "Макмиллан" начало первый выпуск книг Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в Стране Чудес" 📔 1900 год - из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля 📔 1946 год - после смерти советского государственного деятеля М.