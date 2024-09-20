«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники

М

Мария

Если армяне не попрут Пашиняна, вряд ли такое государство сохранится. Там самое большое в мире американское посольство. Жаль. Умный народ, а Пашиняна выбрали. Впрочем, не нам говорить. Мы тоже посадили себе на шею Ельцина в своё время. Народ легко обмануть и провести на мякине.