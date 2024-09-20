В прошлом месяце Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявило, что в школьных учебниках для восьмого класса, дабы «восстановить историческую справедливость», исправлена шестая глава.
«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Николай
Твари не благодарные!!!
Ответить
16 час.
ВВ
Владимир Витковский
Как верна поговорка- не делай добра, не получишь зло.
Ответить
15 час.
М
Мария
Если армяне не попрут Пашиняна, вряд ли такое государство сохранится. Там самое большое в мире американское посольство. Жаль. Умный народ, а Пашиняна выбрали. Впрочем, не нам говорить. Мы тоже посадили себе на шею Ельцина в своё время. Народ легко обмануть и провести на мякине.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии