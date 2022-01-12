Данные Росстата по смертности от COVID-19 в ХМАО снова превышают статистику региональных властей 

Новые данные Росстата по смертности от коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе снова существенно отличаются от статистики, которую публикуют региональные власти.
Популярные статьи
- В Тюмени суд отправил в СИЗО фигурантов дела о смертельном отравлении суррогатным алкоголем
- В Тюмени девять человек умерли от отравления суррогатной водкой, возбуждено уголовное дело
- Глава Сургута сообщил о полной ликвидации последствий крупнейшей коммунальной аварии, но жители всё ещё сообщают об отсутствии отопления
Свежие комментарии