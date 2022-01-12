Данные Росстата по смертности от COVID-19 в ХМАО снова превышают статистику региональных властей 

Данные Росстата по смертности от COVID-19 в ХМАО снова превышают статистику региональных властей 

Новые данные Росстата по смертности от коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе снова существенно отличаются от статистики, которую публикуют региональные власти.

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