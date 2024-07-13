«На стройке работайте сами!»: Мигранты организовали вебкам студию, транслирующую порнографию онлайн. Из России в Азию

Аудрюс Ну это не новость! Люди во власть приходят не для того, чтобы улучшить жизнь окружающим... Надо понимать, что существуют два типа руководителей! Первые приходят во власть только для улучшения своего материального благосостояния. Вторые приходят для улучшения своего благосостояния и при этом еще и работу работают! Третьего типа не существует!

Наталья Волкова Вот скоро за них и голосовать надо будет и как я понимаю все мы проголосуем за , и единогласно