Россия с каждым днём становится всё привлекательней и привлекательней для попадающих в неё любыми путями вольных мигрантов.
«На стройке работайте сами!»: Мигранты организовали вебкам студию, транслирующую порнографию онлайн. Из России в Азию
Комментарии
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Аудрюс
Ну это не новость! Люди во власть приходят не для того, чтобы улучшить жизнь окружающим... Надо понимать, что существуют два типа руководителей! Первые приходят во власть только для улучшения своего материального благосостояния. Вторые приходят для улучшения своего благосостояния и при этом еще и работу работают! Третьего типа не существует!
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20 час.
Наталья Волкова
Вот скоро за них и голосовать надо будет и как я понимаю все мы проголосуем за , и единогласно
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13 час.
Аудрюс
Да вы сильно не переживайте! Человек так уж устроен! А вы, лично, к какому типу руководителей себя отнесете? К первому или ко второму? Я без колкостей! Ведь сегодня те, которые у руля, чьи-то братья, сестра, родители, дети... Все они наши, доморощенные, не из-за бугра завезены!
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1 час.
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