Лавров: Надеемся, что сигнал от испытания ракеты «Орешник» был воспринят всерьез

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил надежду, что сигнал, посланный Россией Соединенным Штатам применением по Украине баллистической ракеты средней дальности «Орешник», был воспринят всерьез.
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