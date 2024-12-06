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Татар-информ

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Лавров: Надеемся, что сигнал от испытания ракеты «Орешник» был воспринят всерьез

Лавров: Надеемся, что сигнал от испытания ракеты «Орешник» был воспринят всерьез

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил надежду, что сигнал, посланный Россией Соединенным Штатам применением по Украине баллистической ракеты средней дальности «Орешник», был воспринят всерьез.

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