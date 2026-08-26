Филолог Пахомов предсказал изменения в русском языке к концу XXI века

Научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов рассказал «Известиям» о возможном изменении русского языка к концу XXI века.
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