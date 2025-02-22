Депутат Никитин: граждане РФ могут получать пенсию сразу от трех стран ЕАЭС

Граждане Российской Федерации, которые работали и имеют трудовой стаж не только в РФ, но и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут получать пенсию сразу от нескольких государств, сообщил РИА Новости Анатолий Никитин, депутат Московской областной думы и глава Союза пенсионеров Московской области.