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Депутат Никитин: граждане РФ могут получать пенсию сразу от трех стран ЕАЭС

Депутат Никитин: граждане РФ могут получать пенсию сразу от трех стран ЕАЭС

Граждане Российской Федерации, которые работали и имеют трудовой стаж не только в РФ, но и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут получать пенсию сразу от нескольких государств, сообщил РИА Новости Анатолий Никитин, депутат Московской областной думы и глава Союза пенсионеров Московской области.

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