Оледенение на дороге стало причиной смертельного ДТП на Сергиевом путепроводе. Авария случилась утром 1 октября между Волхонским и Петергофским шоссе.
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Оледенение на дороге стало причиной смертельного ДТП на Сергиевом путепроводе. Авария случилась утром 1 октября между Волхонским и Петергофским шоссе.