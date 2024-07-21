Поэту Леониду Гержидовичу посвящается

С таежною чистой душою Он жил, словно солнечный кедр, И сердце поэта большое Вбирало гул жизни и недр… То птицы весенние пели, То вьюга тревожно мела, То люди, проворные в деле, В мир счастья несли вирус зла.
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