Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    С другой стороны, женщину понять можно! Одни Игори кругом. Один - «форум», другой - «лайся» (факин шит?!). Третий воо...ТОТО. РПЛ-2023/24...
  • Максим Комаров
    Ответственно заявляю: Если в ближайшее время МТ переименует меня в «любимый», или «лучший мужчина моей жизни», или ещ...ТОТО. РПЛ-2023/24...
  • Максим Комаров
    Я чуть было рассудком не подвинулся: Был Форум - стал - «Лайса»?! Ан нет, сие другой типаж Но снова с маленькой буквы...ТОТО. РПЛ-2023/24...

Концепция РФС о возвращении к отбору ЧМ-2030, победа «Реала», «Спартак» обратился в ЭСК и КДК, «Лестер» вернулся в АПЛ, тен Хаг против СМИ, Слот возглавит «Ливерпуль» и другие новости

Концепция РФС о возвращении к отбору ЧМ-2030, победа «Реала», «Спартак» обратился в ЭСК и КДК, «Лестер» вернулся в АПЛ, тен Хаг против СМИ, Слот возглавит «Ливерпуль» и другие новости

1. Сборная России рассчитывает вернуться на международные турниры в 2028 году: «Отбор к ЧМ-2030 – ориентир возвращения России».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Максим Комаров
Раздуло ее больше, чем рис Гидромодуль 1/4 использован полностью: на 6 кг гречки (в каждой бочке) приходится 24 л воды Рис давал водный раствор, гречка, пока, кашу. На грани. Утром замерю температуру, закину ферменты. По виду - разложилась, крахмал выделился
Ответить
1 час.
Максим Комаров
Андрей Аршавин: Я никогда не устану повторять! Е5 Спартак, Е5!
Ответить
1 час.
Максим Комаров
https://youtu.be/CSRHn84l3j0?si=hqB_YhbVetrfB5Qa
АРШАВИН и КЕРЖАКОВ празднуют гол в ворота «Спартака»
YouTube
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх