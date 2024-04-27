Концепция РФС о возвращении к отбору ЧМ-2030, победа «Реала», «Спартак» обратился в ЭСК и КДК, «Лестер» вернулся в АПЛ, тен Хаг против СМИ, Слот возглавит «Ливерпуль» и другие новости

1. Сборная России рассчитывает вернуться на международные турниры в 2028 году: «Отбор к ЧМ-2030 – ориентир возвращения России».
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