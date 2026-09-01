Захарова: бравада Зеленского о 1 тыс. БПЛА рассчитана на западного потребителя

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нацеленной на Запад бравадой заявление Владимира Зеленского о необходимости атаковать территорию России тысячей БПЛА в сутки.
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