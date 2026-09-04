Смерть на Эвересте: самая ужасающая правдивая история

Что на самом деле происходит, когда гора решает вас не отпускать? Реальная история гибели людей на Эвересте страшнее любого вымысла — леденящее душу напоминание о том, как высочайшая вершина мира безмолвно забирает свои жертвы.
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