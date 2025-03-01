В минфине Украины сообщили о подписании соглашения с Британией почти на $3 млрд

РИА Новости/Доминик Вомер Глава украинского минфина Сергей Марченко и канцлер казначейства Британии Рейчел Ривс подписали соглашение, по которому Соединенное Королевство предоставит Незалежной 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (около 3 миллиардов долларов).
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