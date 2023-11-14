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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ЦСР предложил покрывать убытки «Почты России» из налогов продавцов на маркетплейсах

ЦСР предложил переложить убытки «Почты России» в регионах на продавцов крупнейших маркетплейсов. Предлагается, в частности, финансировать «компенсируемый убыток» «Почты» из госбюджета «за счет дополнительных налоговых поступлений от обеления продавцов на маркетплейсах».

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