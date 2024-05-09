А Бишкек против: почему в Киргизии и ряде других стран СНГ запретили День Победы Ольга ВайленкоВ Киргизии, как и в ряде других стран СНГ, отмена празднования Дня Победы вызвала волну обсуждений и раздоров.
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