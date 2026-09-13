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Русский Днепропетровск

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Как на Украине «творческий метод» Остапа Бендера развивают

Как на Украине «творческий метод» Остапа Бендера развивают

Михаил Зарецкий 11 сентября 2026 г.   «А не замахнуться ли нам, панове, на Вильяма нашего Шекспира?» – таким вопросом задались депутаты Полтавского горсовета.

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