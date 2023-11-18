Кино: Алену Делону - 88: Почему актёр хочет сделать эвтаназию и Как живет кумир нескольких поколений в наши дни

Ален Делон является, пожалуй, одной из самых противоречивых звезд французского кино. Актер многие годы разбивал сердца знаменитых красоток, дружил с мафиози и политиками-скандалистами, поэтому его личная жизнь зачастую интересовала общественность больше, нежели его актерские заслуги, которые критики порой ставили под сомнение.