Политзаключённые на Украине: люди, перед которыми мы в долгу

На Украине несколько сотен тюрем и следственных изоляторов. А поскольку для нынешнего оккупационного режима большая часть граждан Украины – потенциальные или открытые «сепаратисты», «террористы» и «агенты Путина», то эти учреждения никогда не пустуют.
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