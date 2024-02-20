Политзаключённые на Украине: люди, перед которыми мы в долгу

На Украине несколько сотен тюрем и следственных изоляторов. А поскольку для нынешнего оккупационного режима большая часть граждан Украины – потенциальные или открытые «сепаратисты», «террористы» и «агенты Путина», то эти учреждения никогда не пустуют.