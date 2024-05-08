❗️🇷🇺🇺🇦 Времьевское направление: бои в Урожайном и Старомайорском - обстановка по состоянию на 14.
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❗️🇷🇺🇺🇦 Времьевское направление: бои в Урожайном и Старомайорском - обстановка по состоянию на 14.