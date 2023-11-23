Глава РЭО провел лекцию по экономике замкнутого цикла студентам МГИМО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел для студентов Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО) открытую лекцию по устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла в России.
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