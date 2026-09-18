Последний член Центрального комитета маоистов арестован в Индии

Последний член Центрального комитета маоистов Индии Асим Мандал, скрывавшийся 15 лет от полиции, был арестован в Западной Бенгалии, пишет 18 сентября газета The Hindustan Times.
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