Путин: Россия славится победными традициями физкультурного движения

ТАСС/Артем Геодакян Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника, который ежегодно отмечается в России каждую вторую субботу августа.
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