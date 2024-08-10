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Путин: Россия славится победными традициями физкультурного движения

Путин: Россия славится победными традициями физкультурного движения

ТАСС/Артем Геодакян Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника, который ежегодно отмечается в России каждую вторую субботу августа.

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