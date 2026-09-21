На территории Волгоградской области стартует второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 📅 В период с 21 сентября по 2 октября 2026 года на территории Волгограда и области сотрудники полиции проводят второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».