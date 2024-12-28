Все новогодние праздники для ноябрян работают телефоны экстренных служб

Мы надеемся, что ваши каникулы проходят беззаботно и весело. Но, если вы столкнулись с проблемами различного рода в праздничные дни, вот список: По вопросам, касающимся водоснабжения, канализации, содержания мест общего пользования можно звонить по телефону — 35-31-13.