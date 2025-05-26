Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Хинштейн рассказал о гибели пенсионера после издевательств от солдат ВСУ

Хинштейн рассказал о гибели пенсионера после издевательств от солдат ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на сообщения о гибели пенсионера Александра Григорьева в Судже после издевательств со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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