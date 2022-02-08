Южный Урал удерживает лидерство по укладке верхних слоев дорожной одежды

Регион обеспечил 100% кассовое исполнение федеральных программ в области дорожной деятельности. Контрольно-счетная палата Челябинской области представила экспресс-анализ кассового исполнения федеральных программ по дорожной деятельности в Уральском федеральном округе за 2021 год без учета опережающего финансирования и резервного фонда.
Популярные статьи
- Представитель ОБСЕ по СМИ Тереза Рибейру назвала ответные меры России против DW несоразмерными
- Российское посольство в США, комментируя «секретный» план РФ о «вторжении» на Украину, напомнило о «пробирке Пауэлла»
- Главред RT Маргарита Симоньян поблагодарила власти за запрет вещания Deutsche Welle в России
Свежие комментарии