В Тюменской области в акции «Один день с инспектором ПДН» приняла участие член Общетвенного совета

В целях популяризации службы подразделений по делам несовершеннолетних, которым в текущем году исполняется 90 лет со дня образования, представители Общественного совета при отделе полиции села Исетское приняли участие в информационно-пропагандистской акции «Один день с инспектором ПДН».
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