Диетолог Ефимова связала тягу к сладкому со стрессом и недосыпом

Врач-диетолог Анастасия Ефимова объяснила, что сильная тяга к сладкому и мучному может быть связана со стрессом, недостатком сна, гормональными колебаниями и особенностями рациона, а не только с силой воли.
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