Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вражеский укр в потных носках

Вражеский укр в потных носках

Минутка сбывшихся пророчеств. «Основную ‎часть‏ ‎нас ‎составляют‏ ‎люди,‏ ‎имеющие‏ ‎иммунитет ‎к ‎привычным‏ ‎формам ‎чудес, ‎вроде‏ ‎«наша ‎фирма‏ ‎хочет‏ ‎сделать ‎вам‏ ‎подарок» ‎и‏ ‎«вам ‎предварительно ‎одобрен ‎кредит ‎на‏ ‎льготных‏ ‎условиях ‎в‏ ‎размере ‎1‏ ‎500 ‎000 ‎рублей».

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