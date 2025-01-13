Вражеский укр в потных носках

Минутка сбывшихся пророчеств. «Основную часть нас составляют люди, имеющие иммунитет к привычным формам чудес, вроде «наша фирма хочет сделать вам подарок» и «вам предварительно одобрен кредит на льготных условиях в размере 1 500 000 рублей».
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