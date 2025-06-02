Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Почему космодром Байконур построили именно в Казахстане

Почему космодром Байконур построили именно в Казахстане

Как известно, космодром Байконур был построен на территории Казахстана еще в 1957 году. В переводе с казахского его название означает «богатая долина» — ирония судьбы, ведь вместо плодородных земель здесь раскинулись бескрайние степи, ставшие колыбелью советской космонавтики.

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