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Джейсон Тейтум – самый молодой игрок в истории НБА, достигший отметки в 1000 трехочковых

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал самым молодым игроком в истории НБА, который достиг отметки в 1000 трехочковых попаданий.

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