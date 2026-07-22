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Царьград

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Депутаты предложили засчитывать лучший результат пересдачи ЕГЭ

Депутаты предложили засчитывать лучший результат пересдачи ЕГЭ

Депутаты фракции "Новые люди" предложили учитывать лучший результат на ЕГЭ при пересдаче. Обращение было направлено министру просвещения Сергею Кравцову.

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