Пост, после просмотра которого перфекционисты пойдут прыгать с моста

Вдохните глубоко и выдохните, прежде чем листать эти фотографии. Даже у человека, который спокойно относится к разным недочетам, неровностям и асимметрии, может задергаться глаз после такого.
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