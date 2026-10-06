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Мы соседи по планете

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Пост, после просмотра которого перфекционисты пойдут прыгать с моста

Пост, после просмотра которого перфекционисты пойдут прыгать с моста

Вдохните глубоко и выдохните, прежде чем листать эти фотографии. Даже у человека, который спокойно относится к разным недочетам, неровностям и асимметрии, может задергаться глаз после такого.

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