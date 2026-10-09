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Как одна смерть в Иркутске стала событием национального масштаба

Как одна смерть в Иркутске стала событием национального масштаба

Смерть 28-летней Дарьи Шипиловой, сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института, стала не просто трагедией одной семьи.

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