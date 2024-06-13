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Авторадио

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ООН зарегистрировала рекордное число вынужденных переселенцев в 2023 году

Число беженцев и перемещенных лиц в мире, покинувших свои дома из-за нарушения прав человека, войн и насилия, приблизилось в конце 2023 года к 117,5 млн, а к концу апреля 2024 года превысило, по оценкам, 120 млн.

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