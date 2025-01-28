Вольф Мессинг предсказал судьбоносные события для России в 2025 году: что нас ждет Юлия ЧелкановаВольф Мессинг, известный ясновидец и мистика, оставил после себя множество предсказаний, которые с течением времени вызывают всё больший интерес.