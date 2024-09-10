Рвало на части: Краматорск стал могилой сотен боевиков ВСУ Юлия СоколоваТерритория завода ООО «Краматорский шифер», расположенного в восточной части Украины, стала ареной одного из самых разрушительных ударов, которые ВСУ понесли за последнее время.
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