Рвало на части: Краматорск стал могилой сотен боевиков ВСУ Юлия СоколоваТерритория завода ООО «Краматорский шифер», расположенного в восточной части Украины, стала ареной одного из самых разрушительных ударов, которые ВСУ понесли за последнее время.