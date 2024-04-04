Отметка подтопления превышена в Хабарах. Что происходит на реках Алтайского края?

Вода продолжает прибывать Уровень воды в реке Бурла в районе села Хабары, где действовало штормовое предупреждение из-за опасности подтопления, вечером 3 апреля превысил критическую отметку в 397 сантиметров.
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