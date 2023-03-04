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Форвард «Нью-Джерси» Мерсер – 7-й игрок в истории НХЛ с голами в 8 играх подряд в возрасте до 22 лет. Он повторил рекорд франшизы

Доусон Мерсер – 7-й игрок в истории НХЛ с голами в 8 играх подряд в возрасте до 22 лет. 21-летний форвард «Нью-Джерси» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:2, второй период).

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