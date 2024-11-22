Аналитик Санчес: "Орешник" продемонстрировал, что санкции не навредили ВПК РФ

Военный аналитик Уилдер Алехандро Санчес заявил, что новейшая российская ракета средней дальности "Орешник" продемонстрировала неуязвимость российского военно-промышленного комплекса перед санкциями Запада.
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