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Радулов высказался о своем будущем в «Ак Барсе»

Радулов высказался о своем будущем в «Ак Барсе»

Александр Радулов рассказал, что его будущее в Казани зависит от решений руководства клуба. Форвард «Ак Барса» Александр Радулов, который после возвращения из НХЛ проводит невыразительный сезон, высказался о своем будущем в команде из Татарстана.

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