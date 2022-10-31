Радулов высказался о своем будущем в «Ак Барсе»

Александр Радулов рассказал, что его будущее в Казани зависит от решений руководства клуба. Форвард «Ак Барса» Александр Радулов, который после возвращения из НХЛ проводит невыразительный сезон, высказался о своем будущем в команде из Татарстана.
Александр Радулов рассказал, что его будущее в Казани зависит от решений руководства клуба. Форвард «Ак Барса» Александр Радулов, который после возвращения из НХЛ проводит невыразительный сезон, высказался о своем будущем в команде из Татарстана.
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