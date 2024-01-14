Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин поддержал решение Путина участвовать в выборах

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на грядущих президентских выборах в марте 2024 года, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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