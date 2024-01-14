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Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин поддержал решение Путина участвовать в выборах

Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин поддержал решение Путина участвовать в выборах

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на грядущих президентских выборах в марте 2024 года, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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Михаил Еграшин
Продюссеру-то что с того? Здесь даже на тотализаторе не заработаешь. Разве что Свиридова победит...
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