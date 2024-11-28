🇺🇦 В последние дни в украинском медиаполе раскручивается тезис о том, что неудачи ВСУ на Донбассе — следствие якобы огромного численного превосходства ВС РФ.
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🇺🇦 В последние дни в украинском медиаполе раскручивается тезис о том, что неудачи ВСУ на Донбассе — следствие якобы огромного численного превосходства ВС РФ.
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