Минэк создаст комиссию по расследованию ИИ-инцидентов

Минэкономразвития планирует создать комиссию по расследованию инцидентов, вызванных использованием искусственного интеллекта (ИИ), которая также будет регламентировать права собственности на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с помощью технологий ИИ, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.