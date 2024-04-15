Минэк создаст комиссию по расследованию ИИ-инцидентов

Минэкономразвития планирует создать комиссию по расследованию инцидентов, вызванных использованием искусственного интеллекта (ИИ), которая также будет регламентировать права собственности на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с помощью технологий ИИ, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.
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