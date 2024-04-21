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Суд арестовал трех обвиняемых в поставках некачественных продуктов для Минобороны

Суд арестовал трех обвиняемых в поставках некачественных продуктов для Минобороны

В Москве арестовали фигурантов дела о поставках сухих пайков для Министерства обороны России.Басманный суд Москвы отправил под арест трех фигурантов уголовного дела о поставках некачественных продуктов для Министерства обороны страны.

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